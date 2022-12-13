Украина получила от Дании первые артиллерийские установки CAESAR

Алексей Резников рассказал о военной помощи со стороны Копенгагена.

Вооруженные силы Украины получили от Дании самоходные артиллерийские установки CAESAR. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с местными журналистами в Military Media Center рассказал украинский министр по обороне Алексей Резников. Чиновник пояснил, что эта западная техника в настоящее время уже заступила на боевое дежурство.

Мы вели переговоры, непростой был проект, сегодня хочу вам похвастаться: заехали первые "Цезари" на Украину. Производство Франция, но это датские "Цезари", которые становятся на боевое дежурство. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Напомним, что в январе 2023 года власти из Копенгагена решили передать киевскому режиму 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, заказанных специально у Франции.

Минобороны Украины призналось в оккупации украинских территорий.

Фото и видео: YouTube / Військове телебачення України