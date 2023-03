Минобороны Украины призналось в оккупации украинских территорий

Украинское министерство по обороне опубликовало и впоследствии удалило в социальных сетях рекламный ролик, в котором на плохом английском языке было объявлено о том, что иностранная боевая техника, отправленная коллектианым Западом в качестве военной помощи киевскому режиму, поможет Вооруженным силам Украины оккупировать территорию страны. В этом видео в котором глава местного профильного ведомства Алексей Резников катался на бронемашинах.

Это оружие помогать нам оккупировать украинские территории", — гласит текст в ролике (англ. "This weapon help us to occupy Ukranian territories").

текст в ролике Минобороны Украины