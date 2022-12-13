Минобороны Украины призналось в оккупации украинских территорий

Позже текст в ролике был заменен.

Украинское министерство по обороне опубликовало и впоследствии удалило в социальных сетях рекламный ролик, в котором на плохом английском языке было объявлено о том, что иностранная боевая техника, отправленная коллектианым Западом в качестве военной помощи киевскому режиму, поможет Вооруженным силам Украины оккупировать территорию страны. В этом видео в котором глава местного профильного ведомства Алексей Резников катался на бронемашинах.

Это оружие помогать нам оккупировать украинские территории", — гласит текст в ролике (англ. "This weapon help us to occupy Ukranian territories"). текст в ролике Минобороны Украины

В СМИ добавили, что автор видео попытался поблагодарить Вашингтон за поддержку, использовав для описания оказываемой американскими представителями помощи несуществующее слово "unswalking". Сведений об этом термине нет даже в Оксфордском и Кембриджском словарях. Позже видео было удалено и заменено роликом с более связным текстом. В нем уже упоминается о том, что западное оружие поможет освободить украинские территории, а благодарность властям США высказывается за "непоколебимую" ("unwavering") поддержку.

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что ВСУ будут неизбежно сокрушены российскими войсками.

Фото и видео: Telegram / RT на русском