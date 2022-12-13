Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что ВСУ будут неизбежно сокрушены российскими войсками

Эксперт рассказал что Киев не сможет порадовать Вашингтон победой.

Вооруженные силы Украины ждет неизбежное поражение. Такое мнение в эфире YouTube-проекта Red Pilled TV рассказал американский бывший офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Специалист пояснил ведущему программы о том, что поражение киевского режима позволит "ударить лицом в грязь" Вашингтон, так как постсоветская республика не сможет одержать необходимую для Белого дома победу

Все уже на своих местах. Решительное поражение Украины неизбежно. Украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить. Скотт Риттер, эксперт США

В США обратились к недовольным Зеленским украинцам.

Фото и видео: YouTube / Red Pilled TV