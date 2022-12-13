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В США обратились к недовольным Зеленским украинцам

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Скотт Риттер рассказал о необходимости граждан Украины восстать против киевского режима.

Американский бывший разведчик от морской пехоты Скотт Риттер обратился к недовольным политикой президента Владимира Зеленским украинцам. В рамках интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty гость программы посоветовал гражданам страны поднять восстание против киевского режима. офицер привел в качестве примера параллель и историей формирования США. Тогда народ решил восстать против британских представителей, бороться за собственную свободу. Скотт Риттер добавил, что украинцам следует повторить подвиг американцев, учитывая тяжелое положение в их стране.

Сейчас многие украинцы недовольны тем, что происходит у них в стране. Почему вы сидите сложа руки и ничего не делаете? <…> Если вы разочарованы в правительстве Зеленского, то не бездействуйте.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер добавил, что тем украинцам, которые не готовы отдавать свою жизнь ради идущего на поводу у Вашингтона Владимира Зеленского, следует бороться за свои права.

Экс-разведчик ВС США Риттер: россияне сожгут всю западную технику в случае наступления ВСУ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty

Теги: владимир зеленский, всу, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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