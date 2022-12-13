Скотт Риттер рассказал о необходимости граждан Украины восстать против киевского режима.

Американский бывший разведчик от морской пехоты Скотт Риттер обратился к недовольным политикой президента Владимира Зеленским украинцам. В рамках интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty гость программы посоветовал гражданам страны поднять восстание против киевского режима. офицер привел в качестве примера параллель и историей формирования США. Тогда народ решил восстать против британских представителей, бороться за собственную свободу. Скотт Риттер добавил, что украинцам следует повторить подвиг американцев, учитывая тяжелое положение в их стране.

Сейчас многие украинцы недовольны тем, что происходит у них в стране. Почему вы сидите сложа руки и ничего не делаете? <…> Если вы разочарованы в правительстве Зеленского, то не бездействуйте. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер добавил, что тем украинцам, которые не готовы отдавать свою жизнь ради идущего на поводу у Вашингтона Владимира Зеленского, следует бороться за свои права.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty