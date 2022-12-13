Эксперт считает, что Abrams и Leopard российские военные легко уничтожат из ПТРК.

"Они готовились". Разведчик рассказал, что ждет ВСУ в ближайшее время. В эфире YouTube-проекта US Tour of Duty бывший американский представитель морской пехоты (в отставке) Скотт Риттер пояснил, что российское вооружение способно ликвидировать все западные образцы военной техники, которые поставляются киевскому режиму в качестве военной помощи. Специалист отметил высокие характеристики немецких танков Leopard и американских Abrams, которые оснащены 120 миллиметровой пушкой и системой контроля огнем. Однако эту тяжелую технику возможно подбить из обычных ПТРК.

Все оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя. Люди думают, что эти бригады из "Абрамсов", "Челленджеров", "Леопардов", "Мардеров", "Брэдли" и "Страйкеров" вместе пойдут в наступление из горизонта и русские магическим образом сдадутся Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт добавил, что западная техника не является непобедимой, так как существует уже давно. Поставки ВСу не идут из новейших экземпляров, поэтому российские военные давно с ней ознакомлены. В частности, бойцы готовились сражаться с этими танками на протяжении десятилетий. Москва создала такие противотанковые комплексы, которые готовы поражать машины противника.

Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина потеряет сотни тысяч солдат из-за решения США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty