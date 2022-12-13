Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина потеряет сотни тысяч солдат из-за решения США

Эксперт оценил слова Джона Кирби о недопустимости перемирия России и Украины.

Решение американского правительства выступить против китайского мирного плана по Украине приведет к тяжелым последствиям для восточноевропейской страны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта Judging Freedom сообщил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Он оценил слова сотрудника Белого дома Джона Кирби о невозможности временного перемирия между Москвой и Киевом. Эксперт добавил, что администрация в Вашингтоне отклоняет все предложения о диалоге или прекращении огня в регионе конфликта, так кк это кризис необходим властям страны.

Джон Кирби говорит, что мы не хотим прекращения огня? Какой же он безумец. Поверьте мне, дальше будет еще хуже, погибнут еще сотни тысяч украинцев, и это на совести Кирби, Джо Байдена и правительства США. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Экс-разведчик ВС США Риттер обвинил Залужного в сокрытии от Вашингтона реальных потерь ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom