Эксперт заметил, что Ллойд Остин не может не знать об обмене, который устраивает ВСУ.

Бывший американский разведчик Вооруженных сил страны Скотт Риттер обвинил украинского генерала Валерия Залужного в сокрытии от Вашингтона, Пентагона и министра по обороне США Ллойда Остина количество реальных потерь ВСУ и киевского режима. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в эфире YouTube-канала для журналиста Стивена Гарднера.

Это обман. И Остин понимает это. Фактически Украина уничтожает собственные войска. Это немыслимо. Скот Риттер, экс-разведчик США

По словам специалиста, киевские власти если киевские власти раскроют реальную ситуацию, которая происходит на фронте, то в этом случае Белый дом может отказаться от дальнейшей поддержки Украины. В связи с этим многие солдаты ВСУ в настоящее время числятся пропавшими без вести, а не погибшими, поэтому не показываются в официальных отчетах ВСУ перед руководством Миноброны США. Скотт Риттер подчеркнул, что армия ВСУ испытывает значительную нехватку людей, поэтому во всей стране мужчин все чаще похищают прямо на улице, как и подростков 14-16 лет.

Американский военный объяснил провал планов США на Украине словами о Путине.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner