В СМИ раскрыли причины смены риторики лидера Белого дома, указав на успехи ВС РФ на поле боя.

Резкая смена отношения к поставкам оружия армии киевского режима связана с угрозой американским экономическим интересам из-за успехов Вооруженных сил России на фронте. Соответствующее заявление читателям сделали журналисты из иностранного издания Berliner Zeitung. В статье газеты говорится о том, ч то украинские власти сейчас отчаянно просят западных союзников расширить и ускорить поставки вооружений. В тексте упоминается, что на текущий момент сложно говорить о том, будут ли осуществлены подобные передачи военной помощи для ВСУ вообще.

Продвижение России вдоль более чем 1200-километровой линии фронта вынуждает США вновь усилить противовоздушную оборону Украины. Если Кремль завоюет больше донбасских рудников со значительными месторождениями лития, это также станет горькой потерей для американских экономических интересов. публикация Berliner Zeitung

Авторы материала отметили, что последние заявления лидера Белого дома, скорее всего, будут восприняты мировой общественностью не столько как фундаментальное изменение внешнеполитического курса США в отношении Украины, сколько как реакция на текущие военно-политические события в регионе конфликта.

Axios: Трамп обещал Зеленскому отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

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