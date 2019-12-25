Axios: Трамп обещал Зеленскому отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot

Журналисты раскрыли подробности разговора Дональда Трампа и Фридриха Мерца о помощи Украине.

Американский президент-республиканецДональд Трамп обещал лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также содействовать Украине в поиске дополнительных каналов военной поставки. Такими сведениями с читателями поделился новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники. В иностранном СМИ заметили, что накануне этого разговора Дональд Трамп также общался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Согласно утверждению одного из немецких чиновников, европейский политик обратился к вашингтонской администрации с просьбой "разморозить" поставку ракет-перехватчиков для противовоздушной системы Patriot, ранее приостановленную на пути к Вооруженным силам Украины. По сведениям от авторов материала, опубликованного в Axios, Фридрих Мерц выразил готовность закупить у Белого дома дополнительные батареи Patriot и направить их для поддержки Киеву. В ответ Дональд Трамп предложил Берлину вместо этого передать Украине одну из уже имеющихся у нее батарей. Стороны не достигли соглашения, однако двусторонние переговоры все еще продолжаются.

Ранее Пентагон подтвердил планы американской администрации по передаче Украине дополнительных "оборонительных вооружений".

Министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы обеспечить украинцам возможность обороняться, пока мы работаем над тем, чтобы добиться устойчивого мира. помощник американского министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл

NBC: Пентагон приостановил поставку Киеву десятков ракет Patriot и Stinger.

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