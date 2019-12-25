Телеканал ТНТ покажет комедийный сериал "Нина" Жоры Крыжовникова

В главных ролях Виктория Исакова, Сергей Бурунов, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин и Юлия Хлынина.

Этой осенью в телеэфир выйдет новый сериал одного из главных комедиографов современного российского кино Жоры Крыжовникова ("Горько!", "Звоните ДиКаприо!", "Родные"). Сериал "Нина" расскажет необычную историю очень большой семьи во главе с милой, нежной и трогательной женщиной, которая, имея за плечами три брака и воспитывая троих детей, вдруг вынуждена начинать свою жизнь заново и знакомиться с самой собой.

Нина была счастлива. По крайней мере, ей так казалось. Ее третий муж Костя, успешный бизнесмен, обеспечивал не только ее и их общую дочь, но и детей Нины от других браков, а также ее бывших мужей. Благополучие всех членов этой странной̆ семейки оказывается под угрозой̆, когда Костя встречает другую женщину, которая им манипулирует.

Нине вместе с детьми приходится съехать из частного дома под Нижним Новгородом и перебраться в типовую хлипкую панельку, прихватив с собой одного из бывших мужей – горе-бизнесмена, который привык к материальной поддержке его безумных идей. Параллельно Нина и ее средний ребенок, сын Даня, переживают набеги второго ее супруга – сумасшедшего профессора, который остался совсем один и отчаянно рвется к семье. Кроме Дани, которому любовь родного отца как будто бы не нужна, проблемы переживает и старшая дочка Даша, уже вставшая на путь романтических отношений, и младшая Маша, которая очень хочет, чтобы ее папа Костя вернулся в семью.

Героиня Виктории Исаковой – новая в галерее женских образов ТНТ. Нина тащит на себе весь этот огромный и любимый ею балаган, пытаясь не сломаться, однако она не из тех женщин, которые не подают виду, что им тяжело. Нина плачет, просит помощи и хочет, чтобы Костя вернулся, однако с каждой трудностью она становится сильнее, обретает почву под ногами и учится жить заново в согласии с собой.

Сериал "Нина" – это большая история о расставании с иллюзиями, встрече с реальностью, обретении новых навыков, и в связи с этим – обретении уверенности в себе как в человеке, который может ни на кого, кроме себя, не опираться. У нашей Нины была семья, и ей было этого достаточно. Она поверила в свою роль домохозяйки, думала, что будет только своей семьей, но ее жизнь изменилась. Теперь Нина поставлена в ситуацию, где ей нужно научиться жить. Но Нина не теряет надежды на то, что свою жизнь она еще отстроит. Наш сериал - общечеловеческая история о том, как разучиться все делать вместе и стать самостоятельным. Жора Крыжовников

Вместе с Викторией Исаковой, драматической актрисой, которая привнесла в комедийный сериал лирическое настроение, в "Нине" снялись Сергей Бурунов в своей самой необычной роли, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин, Юлия Хлынина, Валентина Ляпина, Евгений Перевалов, Ирина Розанова и др. Производством сериала занималась компания Тумач Продакшен, продюсеры – Жора Крыжовников и Галина Стрижевская. Авторы сценария - Жора Крыжовников, Карина Чувикова, Егор Чичканов, Анастасия Дюкарева, Юлия Савенкова, Марина Воевода.

Смотрите сериал "Нина" осенью на ТНТ.

Фото: пресс-служба ТНТ