Walt Disney выпустила официальный триллер фильма "Питер Пэн и Венди"

Лента выйдет на онлайн-сервисе 28 апреля.

Компания Disney выпустила в социальных сетях новый официальный трейлер будущего фильма "Питер Пэн и Венди" (Peter Pan & Wendy). Проект будет эксклюзивно размещен на стриминговой платформе Disney+ с 28 апреля 2023 года. Авторы ранее упоминали, что работают над переосмыслением оригинальной версии мультфильма, который вышел в свет в 1953 году. Режиссёром картины выступил Дэвид Лоури ("Легенда о зелёном рыцаре"). Предыдущий трейлер собрал большое колиество дизлайков, так как пользователей не устроило то, что киноделы начали выпускать много ремейков и больше нет "новых идей". В новом презентационном видео создатели показали основных действующих лиц: Венди в исполнении Эвер Андерсон, Питера Пэна, которого сыграл Александер Молони, Тинкер Белл, чья роль досталась Яре Шахиди, и Капитана Крюка. В образе главного злодея истории появился британский актер Джуд Лоу.

Появился дополнительный трейлер финального сезона "Наследников".

Фото и видео: YouTube / Walt Disney Studios