Появился дополнительный трейлер финального сезона "Наследников"

Американский стриминговый сервис HBO Max показал новый трейлер четвёртого сезона сериала "Наследники", который станет для проекта последним. На текущий момент зрители уже увидели три эпизода из финального сезона шоу, причем в завершающем произошли ключевые для героев события. История рассказывает о жизни медиамагната Логана Роя и его наследниках. Семья мечтает о том, чтобы бизнесмен покинул пост генерального директора компании Waystar Royco. В четвёртом сезоне битва за контроль над ней выходит на новый уровень, так как все дети: Кендалл, Шив, Роман и Коннор объединяются против родного отца, а тот находит опору в зяте Томе и внучатом племяннике Греге. К ролям вернулись актеры райан Кокс, Джереми Стронг, Сара Снук, Киран Калкин, Мэттью Макфэдиен и другие. Александр Скарсгард вновь сыграл главу GoJo Лукаса Мэтссона.
В сети появился ролик с кадрами якобы ремейка Persona 3 и новой Jet Set Radio.
Фото и видео: YouTube / HBO Max
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