В сети появился ролик с кадрами якобы ремейка Persona 3 и новой Jet Set Radio

Сведен ия презентованы аудитории на японском языке.

В социальных сетях появился ролик, который предположительно может содержать в себе кадры ремейка компьютерной игры Persona 3 и нового проекта Jet Set Radio, которые все еще находятся в разработке компании. Об этом говорится в надписи, которая появляется в правом верхнем углу. Информация предоставлена зрителям видео на японском языке. По предварительным сведениям, запись якобы может быть датирована летом 2021 года, поэтому в видео можно заметить и не вышедшую на тот момент игру Sonic Frontiers. Аналитики сайта Gematsu полагают, что ремейк Persona 3 создается в студии Atlus на протяжении последних несколько лет. Оригинальная версия Persona 3 увидела свет ещё в 2006 году, а серия Jet Set Radio стартовала в 2000-м году. После этого авторы смогли опубликовать еще две игры серии. В 2022 годe в информационном агентстве The Bloomberg писали о том, что Sega работает над перезапуском таких работ как Jet Set Radio, и Crazy Taxi.

Тверской театр драмы представил новый трейлер на спектакль по Островскому.

Фото и видео: YouTube / Игромания