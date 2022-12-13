Тверской театр драмы представил новый трейлер на спектакль по Островскому

В этом году писателю Александру Островскому исполняется 200 лет со дня рождения.

Тверской театр драмы 8 апреля опубликовал в социальных сетях трейлера на свою постановку по культовой комедии русского писателя Александр Островского. Режиссером-постановщиком "Доходного места "стал Геннадий Шапошников, а официальная премьера спектакля состоялась в 2019 году. Известно, что 16 апреля Тверской театр драмы представит свою работу в программе XIII Фестиваля Малого театра "Островский в доме Островского" в Москве. Напомним, что 12 апреля исполнился 200 лет со дня рождения великого русского драматурга.

Кинокомпания AVK"PRO выпустила трейлер фильма "Маскерад".

Фото и видео: Вконтакте / Тверской академический театр драмы