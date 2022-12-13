Кинокомпания AVK’PRO выпустила трейлер фильма "Маскерад"

Фильм выйдет в свет с 11 мая.

Появился трейлер российского криминально-эротического "шулерского" триллера "МаскЕрад". Речь идет о современной версии классического литературного произведения писателя Михаила Ломоносова. В ремейке пьесы рассказывается история персонажа по фамилии Арбенин. Речь идет о жест4ком и циничном шулере высочайшего класса, который на своем пути смог разрушить множество жизней. Единственной слабостью героя является Нина, благодаря которой в авантюристе все еще остаются зачатки надежды на исцеление души. После свадьбы шулер отходит от преступных дел, но бывший партнер по карточному столу Казарин оказывается на грани банкротства, поэтому он всеми силами пытается уговорить более удачливого напарника вернуться в игру. Режиссером и автором сценария к проекту выступил Михаил Шевчук. В актерском составе задействованы Алексей Фаддеев, Михаил Полицеймако, Анастасия Шевчук, Даниил Спиваковский, Павел Комаров. Официальная премьера фильма запланирована на 11 мая.

Напомним, что оригинальное произведение впервые было опубликовано в 1842-м, через семь лет после написания. Впервые пьеса поставлена в 1852-м в Александринском театре, но лишь частично, отдельными сценами.

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Фото и видео: YouTube / АВК"PRO: Доктор