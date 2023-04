Мобильная RTS по "Властелину колец" получила геймплейный трейлер

Официальный релиз игры запланирован на 10 мая.

Компания-издатель Electronic Arts (EA) опубликовала в социальных сетях трейлер новой мобильной игры Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, из которого стало известно, что новая игра по вселенной "Властелина колец" выйдет в свет 10 мая. Ранее авторы говорили о том, что Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth представляет из себя сюжетно-ориентированную онлайн-игру с RPG-элементами, а также пошаговой стратегией. Проект будет доступен для владельцев операционных систем Android и iOS. В нем пользователи повстречаются как с классическими для романов Джона Р. Р. Толкина персонажами, а также с новыми волшебниками, хоббитами, гномами, эльфами. разработчики задумали игру как одну из пяти, которая в настоящий момент находится в разработке. Другим известным проектом из данного перечня является Lord of the Rings: Gollum от студии Daedalic Entertainment, которая выйдет на персональных компьютерах и консолях с 25 мая 2023 года.

Фото и видео: YouTube / The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth