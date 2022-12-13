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Вышел последний перед выходом трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor

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Игра будет опубликована 28 апреля.

Компания EA выпустила в социальных сетях заключительный геймплейный трейлер приключенческого экшена Star Wars Jedi: Survivor перед выходом компьютерной игры в свет. В этом ролике разработчики гораздо меньше уделили внимания непосредственному игровому процессу в проекте, сосредоточившись на кат-сценах. Официальный релиз игры состоится для владельцев персональных компьютеров, консолей Xbox Series уже 28 апреля.

Вышел трейлер хоррора "Восстание зловещих мертвецов".

Фото и видео: YouTube / EA Star Wars

Теги: star wars jedi survivor, звездные войны, компьютерная игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

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