Вышел трейлер хоррора "Восстание зловещих мертвецов"

Мировая премьера картины состоится 21 апреля.

Warner Bros. Pictures представила трейлер хоррора "Восстание зловещих мертвецов" режиссера Ли Кронина.

Сюжет рассказывает историю двух сестер, которые вынуждены столкнуться с кровожадным демонами и бороться за свои жизни. Они столкнутся с древней книгой, которая выпустит на волю зло.

В фильме снялись Лили Салливан, Алисс Сазерленд, Билли Рейнольдс-Маккарти и другие. Мировая премьера картины состоится 21 апреля.

Ранее Netflix выпустил трейлер политической драмы The Diplomat от сценариста "Родины".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures