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Вышел трейлер хоррора "Восстание зловещих мертвецов"

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Мировая премьера картины состоится 21 апреля.

Warner Bros. Pictures представила трейлер хоррора "Восстание зловещих мертвецов" режиссера Ли Кронина.

Сюжет рассказывает историю двух сестер, которые вынуждены столкнуться с кровожадным демонами и бороться за свои жизни. Они столкнутся с древней книгой, которая выпустит на волю зло.

В фильме снялись Лили Салливан, Алисс Сазерленд, Билли Рейнольдс-Маккарти и другие. Мировая премьера картины состоится 21 апреля.

Ранее Netflix выпустил трейлер политической драмы The Diplomat от сценариста "Родины".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures

Теги: восстание зловещих мертвецов, трейлер, хоррор
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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