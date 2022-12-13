Netflix выпустил трейлер политической драмы The Diplomat от сценариста "Родины"

Официальный релиз сериала намечен на 20 апреля.

Американский стриминговый сервис Netflix поделился трейлером сериала The Diplomat, над которым работала Дебора Кан, один из сценаристов шоу "Родина" (Homeland). В новом проекте авторы рассказывают историю женщины-дипломата, которая отдала всю свою жизнь построению профессиональной карьеры. В результате героиня получает повышение на работе в разгар международного кризиса и начанает терять контроль над ситуацией. В актерском составе заявлены Кери Рассел ("Американцы"), Рори Киннер ("Игра в имитацию"), Руфус Сьюэлл ("Иллюзионист") и Селия Имри ("Познакомься с новыми обстоятельствами"). Проект будет доступен для зрителей на онлайн-ресурсе с 20 апреля.

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Фото и видео: YouTube / Netflix