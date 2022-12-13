PlayStation показала племя Квен из DLC Burning Shores для Horizon Forbidden West

DLC выйдет в свет с 19 апреля.

"Игромания" сообщила о том, что в блоге консоли PlayStation авторы рассказали о племени Квен, которое будет представлено в дополнении к компьютерной игре Horizon Forbidden West: Burning Shores. Известно, что жители данного племени хранят древние знания, поэтому вынуждены бороться за выживание, сражаясь с опасными машинами. Дополнительно авторы разместили в социальных сетях свежий ролик по DLC. В нем они обозначили, что обычно делают жители племени. Официальный релиз Burning Shores намечен на 19 апреля, но DLC станет доступно только для обладателей PlayStation 5, так как компания ранее приняла решение отказаться от официального релиза на PlayStation 4. Дополнение можно предзаказать в настоящее время.

В новом геймплее Redfall показали бой против стреляющего молниями вампира.

Фото и видео: YouTube / Игромания