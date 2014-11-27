Роскачество: разработчики онлайн-игр манипулируют игроками для заработка

Гибридная модель покупок в играх не только предоставляет игровые предметы, но и формирует чувство принадлежности к сообществу.

Разработчики онлайн-игр прибегают к использованию психологических и визуальных манипуляций для формирования у игроков привычки возвращаться и тратить деньги. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники из Центра цифровой экспертизы Роскачества в собственном исследовании. Текст документа распространен пресс-службой профильного ведомства по СМИ. Специалисты узнали, что этические границы в данном вопросе сильно размыты и предупреждения о том, что играть необходимо ответственно часто размещаются в самом центре манипулятивного интерфейса. Наиболее уязвимыми категориями стали подростки и импульсивные пользователи, склонные к игровой зависимости. Суть продаж заключается в том, что многие бесплатные мобильные игры зачастую обходятся игрокам дороже, чем платные. Говоря о том, что проект бесплатный, разработчики снимают входной барьер. Таким образом клиент думает, что он не будет тратить свои деньги на то, чтобы попробовать. Однако уже внутри игры его ждут "микротранзакции". Речь идет о небольших покупках, хотя в результате десятки таких покупок в месяц складываются в значительную для человека сумму.

Манипулятивные механики в играх - это сложная система, сочетающая психологию, дизайн и экономику. Сначала нас приучают к регулярной игре с помощью дофаминовых петель и социальных обязательств, а затем предлагают платные решения для искусственно созданных проблем. текст исследования от Роскачества

Анализ популярных видеоигр, таких как Honkai: Star Rail, Vampire"s Fall, Echocalypse Scarlet Covenant, Dragon Raja и Guild of Heroes, показывает использование схожих стратегий разработчиков в их внутриигровых магазинах для привлечения и удержания пользователей. В частности, речь идет об упрощении процесса покупок, эстетическом оформлении, спланированном механизме взаимодействия человека с онлайн-магазином. Для создания перед клиентом иллюзии выгоды, такие игры предлагают яркие скидки, акции и специальные предложения. В результате пользователи уверены, что получают некие ценности. Интерфейс магазинов разработан таким образом, чтобы минимизировать клиенту количество шагов для совершения покупки и сократить время на принятие решения. У человека формируется ощущение эксклюзивности. Это усиливает чувство восприятия по ценности вложенных денежных средств в купленные онлайн-товары.

