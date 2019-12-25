Роскачество выявило нарушения в филе минтая трех брендов

Специалисты проверили на качество и безопасность продукцию 15 брендов.

Роскачество обнаружило нарушения обязательных требований в филе минтая в панировке трех брендов - "Деликатеска", Vici и "Красная икра". Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы профильного надзорного ведомства. Известно, что в товаре от "Деликатески" не указаны производитель и изготовитель на упаковке, а также присутствует недостоверная информация о содержании белка и жира. В товаре бренда Vici зарегистрировано превышенное содержание влаги в мышечной ткани (88,9 процентов при норме не более 84 процентов). В продукции "Красной икры" была указана недостоверная информация о содержании жира на маркировке.

Однако эксперты подтвердили безопасность всей исследованной продукции. Речь идет о том, что в филе отсутствуют тяжелые металлы, паразиты и полифосфаты. Также не заявлено превышений по гистамину. В общей сложности оценку прошли 15 торговых марок. В список попали "Деликатеска", Vici, Metro Chef, Fish House, "ВкусВилл", "Петровская бухта", "Бухта изобилия", "О"кей", Vici, "Красная икра", "Мореслав", "Гранд меню", "Люди любят", "Аврора Борреалис" и "Ашан". В филе минтая в панировке некоторых марок содержатся недочеты по опережающему стандарту. В 10 из 15 марок количество панировки превышает 40 процентов от массы изделия. Данные показатели варьируются от 40,7 до 53 процентов.

Фактически, в этих продуктах панировки может быть больше, чем рыбы. анализ специалистов Роскачества

Наименьшее количество панировки обнаружено в брендах "Красная икра" (22,9%), "Бухта изобилия" (33,7%), Vici (Дальневосточное Приорити, 35,0%), "Ашан" (35,4%), "ВкусВилл" (36,6%). Дополнительно продукция 11 марок не соответствует требованию стандарта Роскачества по толщине филе (менее 1,2 сантиметра). Речь идет о том, что тонкое филе может пересушиваться при готовке. В восьми марках показатель массовой доли азота летучих оснований превысил нормы. Таким образом можно говорить о том, что такая рыба прошла через заморозку не сразу после вылова. Однако на безопасности продукции это не отразилось.

Известно, что производители не использовали для приготовления блюда вещества для удержания лишней влаги и увеличения веса. При этом вкус, запах и консистенция всех образцов после приготовления продукции соответствовали требованиям. Эксперты установили, что заявленный вес продукта с панировкой соответствует фактическому у всех исследованных образцов.

Фото: pxhere.com