Два новых ролика ленты "Питер Пэн и Венди" посвятили Капитану Крюку

Фильм выйдет в свет с 28 апреля.

Американская кино- и мультипликационная компания Disney опубликовала в социальных сетях два новых ролика предстоящей картины "Питер Пэн и Венди". на этот раз создатели уделили вни манию основному антагонисту персонажей, роль которого досталась актеру Джуду Лоу. Он исполнил Капитана Крюка. В кадре присутствуют как отрывки из ленты, так как эксклюзивные отрывки из интервью с актерским составом и авторами картины. Официальная прем ьера переосмысления истории 1953 года запланирована на стриминговом сервисе Disney+. Режиссёром фильма выступил Дэвид Лоури ("Легенда о зелёном рыцаре").

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Фото и видео: YouTube / Walt Disney Studios