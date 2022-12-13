Новый персонажный трейлер Diablo 4 демонстрирует навыки друида

Создатели игры рассказали об очередном классе персонажей.

Компания Blizard продолжает рассказывать о новой компьютерной игре Diablo 4. На этот раз авторы проекта представили в с социальных сетях трейлер, посвящённый друиду. До этого в сети уже появлялись трейлеры про другие классы — разбойника, волшебника и варвара. Известно, что игра выйдет на персональных компьютерах и двух поколениях консолей PlayStation и Xbox 6 июня 2023 года. Обладатели Deluxe- и Ultimate-версий издания смогут опробовать проект на несколько дней раньше обычных пользователей.

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Фото и видео: YouTube / Diablo