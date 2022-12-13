Apple TV+ опубликовал тизер сериала "Уроки химии" с Бри Ларсон

Проект выйдет в свет в 2023 году.

На YouTube-канале американского стримингового сервиса Apple TV+ опубликован тизер нового сериала "Уроки химии", в котором главную роль исполнила Бри Ларсон ("Комната", "Капитан Марвел"). В видео презентована учительница по имени Элизабет Зотт, которая решает запустить собственное кулинарное шоу в начале 1960-ых годов. При помощи программы женщина хочет показать обществу, что наука является местом не только для мужчин. В кадре Бри Ларсен представлена в лаборатории. Ее коллега считает химичку одной из самых умных людей в этом помещении.

Напомним, что Бри Ларсон выступила также продюсером сериала вместе с актером Джейсоном Бейтманом ("Несносные боссы", "Мне бы в небо") и сценаристкой Сюзанной Грант ("Эрин Брокович: Красивая и решительная", "Подальше от тебя"). В основу шоу лег одноименный роман автора Бонни Гармус. Произведение было впервые представлено на Франкфуртской книжной ярмарке осенью 2020 года, а в 2022-м роман опубликован американским издательством Doubleday.

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Фото и видео: YouTube / Apple TV