Apple показала трейлер комедийного детектива от автора "Знакомства с родителями"

релиз сериала намечен на 17 мая.

Американский стриминговый сервис Apple TV+ на собственном YouTube-канале представил трейлер комедийного детектива High Desert. Главная роль в проекте досталась актрисе Патрише Аркетт ("Шоссе в никуда", "Отрочество"). Режиссёром шоу выступил Джей Роуч, снявший "Знакомство с родителями" (Meet the Parents) и "Знакомство с Факерами" (Meet the Fockers). По сюжету молодая девушка из пустынного городка Юкка Вэлли по имени Пегги решает изменить свою жизнь после смерти матери. Таким образом происходит трансформация бывшей наркоманки в частного детектива. В съемках также задействованы Руперт Френд ("Колыбельная для Пи"), Мэтт Диллон ("Дом, который построил Джек"), Кристин Тейлор ("Вышибалы"), Бернадетт Питерс ("Гроши с неба") и другие актеры. Официальная премьера проекта High Desert запланирована на Apple TV+ 17 мая.

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Фото и видео: YouTube / Apple TV