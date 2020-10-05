На Первом канале начался 10-й сезон шоу "Ледниковый период"

В последний раз программа выходила в эфир 4 года назад.

В субботу, 3 октября, на Первом канале стартовал 10-й сезон шоу "Ледниковый период". В последний раз программа выходила в эфир телеканала 4 года назад.

По задумке авторов шоу, на льду вместе с титулованными фигуристами выступают звезды отечественного шоу-бизнеса. После каждого выступления жюри выставляет баллы. Во время эфира также идет зрительское голосование. Та пара, которая набрала в сумме меньше всего баллов, покидает проект.

В этот раз ведущими проекта стали олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова и Алексей Ягудин. В новом сезоне на льду можно будет увидеть Ольгу Бузову, Дмитрия Сычева, Марию Луговую, Регину Тодоренко и других знаменитостей.

Ранее мы писали, что бывшие участники "Поля чудес" обвинили редакцию в обмане зрителей.

Видео: YouTube / Ледниковый Период