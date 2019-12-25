Бывшие участники "Поля чудес" обвинили продюсеров в обмане зрителей

Оказалось, что подарки для ведущего раздают редакторы за кулисами.

Капитал-шоу "Поле чудес" выходит на Первом канале с 1999 года. Несмотря на востребованность передачи, участники разных лет отзываются о ней весьма нелестно. Об этом пишет портал discover24.ru.

Так, одним из первых, кто раскритиковал программу, оказался Михаил Майер. Мужчина утверждает, что все участники шоу подставные, а подарки для Якубовича раздают редакторы за кулисами.

Михаил заявил, что его нарядили цыганом, надели красную рубаху, поскольку он собирался спеть песню "Гитара" Любови Успенской. За кулисами ему велели говорить, что он приехал из Иркутска, дали клюкву и грибы.

Другие участники также подтвердили, что гостинцы для ведущего всегда готовы дать тем, кто приехал на передачу без них. Тем, кто пришел на съемки не с пустыми руками, дают что-то в довесок.

Например, житель Ярославля Иван Коптев рассказал, что он привез Якубовичу картину и сухари, а ему дали тюремную робу. Жительница Москвы пожаловалась, что редакторы всучили ей бутылку водки и придумали легенду, что женщина приехала из Череповца.

Ранее Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу "Поле чудес".

Фото: Википедия