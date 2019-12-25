Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу "Поле чудес"

Телеведущий заявил, что не планирует покидать шоу.

Известный российский телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о своем уходе из капитал-шоу "Поле чудес". Об этом пишет ТАСС.

По словам Якубовича, недавно был снят очередной блок программы, который должен выйти в эфир в ближайшее время. Телеведущий с уверенностью заявил, что не планирует покидать шоу. Однако все зависит от руководства Первого канала. Именно оно решает дальнейшую судьбу шоу.

Леонид Якубович ведет "Поле чудес" более 30 лет. За годы работы в шоу у него сложился своеобразный образ "бесконечного весельчака". Телеведущего подобные сравнения не очень радуют, однако он понимает, что за 30 лет съемок такое амплуа – это нормально.

Ранее мы писали, что на 70-ом году жизни умер продюсер телешоу "Поле чудес".

Фото: Instagram / yakubovitch