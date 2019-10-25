На 70-ом году жизни умер продюсер телешоу "Поле чудес"

У него были проблемы с сердцем.

Анатолий Гольдфедер, долгие годы работавший генеральным продюсером телепрограммы "Поле чудес", умер в Москве на 70-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил ведущий программы Леонид Якубович.

Как рассказал Якубович, Гольдфедер уже давно лежал в больнице из-за больного сердца, биопсия показала, что у него лейкоз. Позже у продюсера также обнаружили коронавирус. Анатолий Гольдфедер скончался в Боткинской больнице.

По словам Якубовича, 70% успеха программе "Поле чудес" приносил именно Гольдфедер.

Я даже не представляю себе, что будет дальше, мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат, это все, что я могу сказать. Леонид Якубович

Анатолий Гольдфедер родился в Москве 2 апреля 1951 года. На передачу "Поле чудес" пришел в 1998 году.

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Видео: YouTube/ Anton Lobanov