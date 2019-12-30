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Водонаеву могут оштрафовать на 100 млн рублей за оскорбление россиян

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Телеведущая в Instagram унизила людей, получающих маткапитал.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать бывшую участницу "Дома 2", телеведущую Алену Водонаеву за оскорбление россиян. Об этом пишет ТАСС.

По словам Володина, Водонаева должна нести ответственность и оплатить штраф в размере 100 млн рублей за то, что оскорбила народ РФ. "Пусть платит. В следующий раз говорить не будет", - заявил председатель Госдумы.

Ранее Алена Водонаева унизила в Instagram людей, получающих маткапитал. Она заявила, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки" будут заводить детей ради денег. Певец Шура считает, что таким образом телеведущая хочет привлечь к себе внимание, чтобы в дальнейшем уйти в политику.

Видео: Instagram / alenavodonaeva

Теги: алена водонаева, вячеслав володин, оскорбление россиян
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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