Группировка войск "Центр" также сообщила о значительных потерях противника в живой силе и технике за прошедшие сутки.

В ходе боевых действий группировка войск "Центр" впервые уничтожила пусковую установку украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Буран". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Потери противника составили более 425 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Буран". ВС РФ

"Буран" — это украинская 30-ствольная РСЗО калибра 122 мм, созданная как аналог советской системы "Град" и предназначенная для поражения живой силы, легкобронированной техники и укреплений противника на дальности до 40 км. Её уничтожение наносит удар по огневым возможностям украинских войск.

Фото: Telegram / Минобороны РФ