Саакашвили вернулся покорять Украину

Бывший президент отметил, что в первую очередь после прилета съест борщ с пампушками.

Быший президент и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Об этом сообщают СМИ.

Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве Удостоверение личности на возвращение в Украину!

А сейчас в аэропорт и в Киев! сказано в официальной группе Саакашвили

Известно, что 29 мая в в 17:15 по московскому времени самолет с Саакашвили приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Встретить грузинского политика пришли сотни сторонников с флагами, караваем. В аэропорту также исполнили гимн Украины.

Как сообщают местные СМИ, а парковке политика ждал внедорожник, который украсили украинскими и грузинскими флагами и изображением президента Владимира Зеленского.

Саакашвили сообщил журналистам, что в первую очередь после прилета он съест борщ с пампушками.

Напомним, что 28 мая Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. В ответ он назвал президента Украины "большим шансом" для страны.

Ранее мы сообщали о том, что первый президент Украины прокомментировал возврат гражданства Саакашвили

Фото:Mikheil Saakashvili | Михаил Саакашвили/вк

Видео:Mikheil Saakashvili/Fecebook