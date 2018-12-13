Первый президент Украины прокомментировал возврат гражданства Саакашвили

По мнению Кравчука, Саакашвили должен работать на своей родине.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук поддержал решение Зеленского о восстановлении гражданства Саакашвили. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время Кравчук выразил мнение, что грузинский лидер должен работать на своей родине. На Украине он считается эмигрантом, и не может претендовать на высокие должности. По словам Кравчука для Зеленского это решение "справедливости и достоинства".

Первый украинский лидер уверен, что лишение Саакашвили гражданства было сделано по личным интересам Порошенко. С интересами страны это связано не было. 28 мая Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили. В ответ он назвал президента Украины "большим шансом" для страны.

Видео: Радіо Свобода Україна

