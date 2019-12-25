Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису

Экс-президент Грузии дал интервью одесскому "Седьмому телеканалу".

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".

Саакашвили указал, что у России на случай низких цен на нефть сущестует финансовая "подушка" в $600 млрд. Из-за этого страна спокойно переживает низкие цены на нефть. В это время из-за того, что у "государства нет ресурсов" на подобные меры, на Украине из-за кризиса возможно попадание страны в "зону полной турбулентности".

Ранее мы сообщали о том, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что, если Украина продолжит нынешнюю политику, то она распадется на пять государств.