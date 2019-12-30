Саакашвили заявил, что Украина развалится на пять государств

Бывший президент Грузии боится, что страну ждет кризис.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что, если Украина продолжит нынешнюю политику, то она распадется на пять государств.

Саакашвили считает политику Зеленского провальной. Он также отметил, что в разных регионах страны своя армия, которая может быть задействована в случае конфликта или кризиса.

Бывший президент Грузии боится, что Украину ждет большой экономический кризис, из-за которого страна развалится.

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Видео: YouTube / Saakashvili Mikheil - Саакашвили Mихаил