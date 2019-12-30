  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:12
184
arteliseev
Код вставки плеера

Саакашвили заявил, что Украина развалится на пять государств

0 0

Бывший президент Грузии боится, что страну ждет кризис.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что, если Украина продолжит нынешнюю политику, то она распадется на пять государств. 

Саакашвили считает политику Зеленского провальной. Он также отметил, что в разных регионах страны своя армия, которая может быть задействована в случае конфликта или кризиса. 

Бывший президент Грузии боится, что Украину ждет большой экономический кризис, из-за которого страна развалится. 

Ранее мы сообщали, что Шнуров высмеял Охлобыстина и новую партию Захара Прилепина. 

Видео: YouTube / Saakashvili Mikheil - Саакашвили Mихаил

Теги: зеленский, саакашвили, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии