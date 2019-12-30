Шнуров высмеял Охлобыстина и новую партию Захара Прилепина

В воскресенье, 2 февраля, Сергей Шнуров написал очередное саркастичное стихотворение. На этот раз музыкант "прошелся" по Охлобыстину и по новой партии Прилепина.
Шнуров спомнил Охлабыстину годы богослужения и съемки в сериале "Интерны".
"Был попом, потом интерном,
Но всегда топил за власть.
Помотало сильно верно,
И веревочка свилась",
—пишет музыкант.
А касательно Захара Прилепина, Шнуров обмолвился о прошлом писателя, когда тот работал в МВД. Таким образом Артист высмеял политическую позицию основателей организации "За правду".
"То есть, по духовной пище.
Там компашка, то что надо,
(Креативный элемент)
Ладная, как тачка Лада,
За рулём писатель - мент.
Едут, песни распевая.
Господи благослови! ",
—сказано в стихотворении.
Напомним, что партия "За правду" появилась на базе одноимённого движения, созданного Прилепиным в октябре 2019 года.
Ранее мы сообщали о том, что Борис Гребенщиков выпустил новый клип на песню "Бабушки".
Видео: Youtube / вДудь, Негодяй TV, А поговорить?
Обсуждение ( 2 )
Шнуров прав!!!
Шнуров прав!!!