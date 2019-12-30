Шнуров высмеял Охлобыстина и новую партию Захара Прилепина

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение.

В воскресенье, 2 февраля, Сергей Шнуров написал очередное саркастичное стихотворение. На этот раз музыкант "прошелся" по Охлобыстину и по новой партии Прилепина.

Шнуров спомнил Охлабыстину годы богослужения и съемки в сериале "Интерны".

"Был попом, потом интерном,

Но всегда топил за власть.

Помотало сильно верно,

И веревочка свилась", —пишет музыкант.

А касательно Захара Прилепина, Шнуров обмолвился о прошлом писателя, когда тот работал в МВД. Таким образом Артист высмеял политическую позицию основателей организации "За правду".

"То есть, по духовной пище.

Там компашка, то что надо,

(Креативный элемент)

Ладная, как тачка Лада,

За рулём писатель - мент.

Едут, песни распевая.

Господи благослови! ", —сказано в стихотворении.

Напомним, что партия "За правду" появилась на базе одноимённого движения, созданного Прилепиным в октябре 2019 года.

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Видео: Youtube / вДудь, Негодяй TV, А поговорить?