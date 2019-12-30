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Шнуров высмеял Охлобыстина и новую партию Захара Прилепина

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Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение.

 В воскресенье, 2 февраля, Сергей Шнуров написал очередное саркастичное стихотворение. На этот раз музыкант "прошелся" по Охлобыстину и по новой партии Прилепина.

Шнуров спомнил Охлабыстину годы богослужения и съемки в сериале "Интерны". 

"Был попом, потом интерном, 
Но всегда топил за власть. 
Помотало сильно верно, 
И веревочка свилась",

—пишет музыкант.

А касательно Захара Прилепина, Шнуров обмолвился о прошлом писателя, когда тот работал в МВД. Таким образом Артист высмеял политическую позицию основателей организации "За правду".

"То есть, по духовной пище. 
Там компашка, то что надо,
(Креативный элемент)
Ладная, как тачка Лада, 
За рулём писатель - мент. 
Едут, песни распевая. 
Господи благослови! ",

—сказано в стихотворении.

Напомним, что партия "За правду" появилась на базе одноимённого движения, созданного Прилепиным в октябре 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что Борис Гребенщиков выпустил новый клип на песню "Бабушки".

Видео: Youtube / вДудь, Негодяй TV, А поговорить?

 

Теги: культура, музыка, охлабыстин, политика, шнуров
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Музыка,

Обсуждение ( 2 )

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АльПетроне *
Сегодня 16:49

Шнуров прав!!!

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Аноним
Сегодня 16:47

Шнуров прав!!!

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