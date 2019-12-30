  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:58
26
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Борис Гребенщиков выпустил новый клип на песню "Бабушки"

0 0

Песню "Бабушки" он написал в 1985-86-м году.

В воскресенье, 2 февраля, в сети появился новый клип от рок-группы "Аквариум". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале музыкального коллектива. 

Клип снят на песню "Бабушки". В этом песне Борис Гребенщиков рассуждает на тему бабушек, волков и людей в красных шапочках. Мультипликационный ролик сделан студентами Анимационно-шумовой лаборатории.

"Нет ли тут оскорбления чувств бабушек?", 

— шутят интернет-пользователи.

Борис Гребенщиков отметил, что песня "Бабушки" написана в 1985-86-м году. При этом композиция издавалась исключительно в качестве бонуса на альбоме "Феодализм".

Ранее мы сообщали о том, что крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020" от России.

Теги: борис гребенщиков, кино, культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии