Борис Гребенщиков выпустил новый клип на песню "Бабушки"

В воскресенье, 2 февраля, в сети появился новый клип от рок-группы "Аквариум". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.
Клип снят на песню "Бабушки". В этом песне Борис Гребенщиков рассуждает на тему бабушек, волков и людей в красных шапочках. Мультипликационный ролик сделан студентами Анимационно-шумовой лаборатории.
"Нет ли тут оскорбления чувств бабушек?",
— шутят интернет-пользователи.
Борис Гребенщиков отметил, что песня "Бабушки" написана в 1985-86-м году. При этом композиция издавалась исключительно в качестве бонуса на альбоме "Феодализм".
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