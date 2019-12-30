Борис Гребенщиков выпустил новый клип на песню "Бабушки"

Песню "Бабушки" он написал в 1985-86-м году.

В воскресенье, 2 февраля, в сети появился новый клип от рок-группы "Аквариум". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.

Клип снят на песню "Бабушки". В этом песне Борис Гребенщиков рассуждает на тему бабушек, волков и людей в красных шапочках. Мультипликационный ролик сделан студентами Анимационно-шумовой лаборатории.

"Нет ли тут оскорбления чувств бабушек?", — шутят интернет-пользователи.

Борис Гребенщиков отметил, что песня "Бабушки" написана в 1985-86-м году. При этом композиция издавалась исключительно в качестве бонуса на альбоме "Феодализм".

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