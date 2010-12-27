На Украине признали законной высылку Саакашвили в Польшу

Сторонники экс-президента Грузии не смогли доказать свою позицию.

Верховный суд Украины признал законным выдворение Саакашвили в Польшу в 2018 году. Данный поступок оспаривали сторонники партии "Движение новых сил", но кассационная жалоба осталась без рассмотрения. Об этом говорится на официальном аккаунте пресс-службы суда в Facebook. Инстанция не признала выдворение из страны незаконным и не восстановила Михаила в правах. Ранее экс-президенту Грузии в подобном отказали предыдущие инстанции Украины.

Напомним, что с октября ГВП Украины ведет уголовное дело по иску Саакашвили о его похищении. Мужчина заявил, что без согласия его забрали местные спецслужбы в феврале 2018 года. Михаил считает, что сделано это было по личному указанию Петра Порошенко. До 2021 года политику запретили въезжать в страну и лишили гражданства. Однако ему удалось попасть на Украину еще 29 мая 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что украинского эксперта навсегда выгнали из программы "60 минут" на "России-1".

Фото: Facebook/Верховний Суд

Видео: YouTube/

