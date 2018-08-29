Украинского эксперта навсегда выгнали из программы "60 минут" на "России-1"

Украинского эксперта Всеволода Непогодина навсегда выгнали из студии программы "60 минут" на канале "Россия-1". Во время прямого включения из Донецка мужчина начал неподобающе себя вести.
Когда ведущие начали обсуждать с начальником пресс-службы народной милиции ДНР Даниилом Безсоновым ситуацию с обстрелом мечети "Ахать Джами" в Донецке, Непогодин начал показывать неприличные жесты, ругаться и сквернословить.
Ведущие прогнали мужчину из студии. Ольга Скабеева пообещала, что он больше никогда не появится в эфире программы, добавив, что поведение украинского эксперта оскорбляет не только жителей Донбасса, но и российских телезрителей.
Ранее мы писали, что два политолога устроили скандал в эфире "России-1" из-за Саакашвили: видео.
Видео: Instagram / 60minuttv, YouTube
Обсуждение ( 5 )
Уровень интеллектуальной подготовки и эрудированности госпожи О.Скабеевой не выдерживает никакой критики. Напрашивается вывод о том, что всё руководство канала равняется на неё.
Зачем и кому нужны такие новости. Новости о том что негодяи и подонки продолжают безнаказанно вытирать ноги. Вы пытаетесь разжечь ненависть среди народа?
Передача "60 минут" отличная. А те кто высткупают против неё, под аккаунтом Аноним, просто трусы!!!
Скабеева сама своей передачей про Украину оскорбляет всех жителей РОссии как и Соловьев и им подобные бездельники.Рассказывайте про жизнь в России,как все хуже и труднее жить в России,какой дорогой газ,электричество,топливо,как горят леса и не кто ими не занимается ,как богатые становятся все богаче а миллионы простых людей собирают копейки ,что бы выжить. Мне ***** на Украину после ваших передач ,я ее просто начинаю ненавидеть! Вы всех уже изнасиловали своей пустатой.! Когда же вы только заткнетесь?
Скабеева сама своей передачей про Украину оскорбляет всех жителей РОссии как и Соловьев и им подобные бездельники.Рассказывайте про жизнь в России,как все хуже и труднее жить в России,какой дорогой газ,электричество,топливо,как горят леса и не кто ими не занимается ,как богатые становятся все богаче а миллионы простых людей собирают копейки ,что бы выжить. Мне ***** на Украину после ваших передач ,я ее просто начинаю ненавидеть! Вы всех уже изнасиловали своей пустатой.! Когда же вы только заткнетесь?