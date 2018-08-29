Украинского эксперта навсегда выгнали из программы "60 минут" на "России-1"

Всеволод Непогодин начал показывать неприличные жесты и выражаться во время обсуждения обстрела мечети в Донецке.

Украинского эксперта Всеволода Непогодина навсегда выгнали из студии программы "60 минут" на канале "Россия-1". Во время прямого включения из Донецка мужчина начал неподобающе себя вести.

Когда ведущие начали обсуждать с начальником пресс-службы народной милиции ДНР Даниилом Безсоновым ситуацию с обстрелом мечети "Ахать Джами" в Донецке, Непогодин начал показывать неприличные жесты, ругаться и сквернословить.

Ведущие прогнали мужчину из студии. Ольга Скабеева пообещала, что он больше никогда не появится в эфире программы, добавив, что поведение украинского эксперта оскорбляет не только жителей Донбасса, но и российских телезрителей.

Ранее мы писали, что два политолога устроили скандал в эфире "России-1" из-за Саакашвили: видео.

Видео: Instagram / 60minuttv, YouTube