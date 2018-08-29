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Сегодня, 10:19
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Alena_Zinovieva
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Украинского эксперта навсегда выгнали из программы "60 минут" на "России-1"

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Всеволод Непогодин начал показывать неприличные жесты и выражаться во время обсуждения обстрела мечети в Донецке.

Украинского эксперта Всеволода Непогодина навсегда выгнали из студии программы "60 минут" на канале "Россия-1". Во время прямого включения из Донецка мужчина начал неподобающе себя вести.

Когда ведущие начали обсуждать с начальником пресс-службы народной милиции ДНР Даниилом Безсоновым ситуацию с обстрелом мечети "Ахать Джами" в Донецке, Непогодин начал показывать неприличные жесты, ругаться и сквернословить.

Ведущие прогнали мужчину из студии. Ольга Скабеева пообещала, что он больше никогда не появится в эфире программы, добавив, что поведение украинского эксперта оскорбляет не только жителей Донбасса, но и российских телезрителей.

Ранее мы писали, что два политолога устроили скандал в эфире "России-1" из-за Саакашвили: видео.

Видео: Instagram / 60minuttv, YouTube

Теги: всеволод непогодин, донецк, украина россия
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 5 )

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Аноним
Сегодня 12:00

Уровень интеллектуальной подготовки и эрудированности  госпожи О.Скабеевой не выдерживает никакой критики.  Напрашивается вывод о том, что всё  руководство канала равняется на неё. 

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Аноним
Сегодня 10:41

Зачем  и кому нужны такие новости. Новости о том что негодяи и подонки продолжают безнаказанно вытирать ноги. Вы пытаетесь разжечь ненависть среди народа?

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Аноним
Сегодня 11:08

Передача "60 минут" отличная. А те кто высткупают против неё, под аккаунтом Аноним, просто трусы!!!

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1959tolik
Сегодня 10:57

Скабеева сама своей передачей про Украину оскорбляет всех жителей РОссии как и Соловьев и им подобные бездельники.Рассказывайте про жизнь в России,как все хуже и труднее жить в России,какой дорогой газ,электричество,топливо,как горят леса и не кто ими не занимается ,как богатые становятся все богаче а миллионы простых людей собирают копейки ,что бы выжить. Мне ***** на Украину после ваших передач ,я ее просто начинаю ненавидеть! Вы всех уже изнасиловали своей пустатой.! Когда же вы только заткнетесь?

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Аноним
Сегодня 10:53

Скабеева сама своей передачей про Украину оскорбляет всех жителей РОссии как и Соловьев и им подобные бездельники.Рассказывайте про жизнь в России,как все хуже и труднее жить в России,какой дорогой газ,электричество,топливо,как горят леса и не кто ими не занимается ,как богатые становятся все богаче а миллионы простых людей собирают копейки ,что бы выжить. Мне ***** на Украину после ваших передач ,я ее просто начинаю ненавидеть! Вы всех уже изнасиловали своей пустатой.! Когда же вы только заткнетесь?

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