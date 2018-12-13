Два политолога устроили скандал в эфире "России-1" из-за Саакашвили: видео

Платошкин заявил, что не желает Украине добра, поэтому приветствует решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство.

Два политолога Николай Платошкин и Александр Семченко устроили скандал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". Поводом стала новость о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

Платошкин заявил, что приветствует решение Владимира Зеленского. "Я не ожидал, что он будет вести Украину к развалу так быстро", — сказал он, добавив, что не желает Украине добра.

Эти слова вызвали бурную реакцию у другого эксперта программы Александра Семченко. Он назвал своего оппонента "конченным идиотом". После этого заявления Платошкин покинул студию программы.

После ухода специалиста ведущая Ольга Скабеева постаралась объяснить позицию политолога. Она отметила, что он критиковал украинские власти, а не народ.

Ранее мы писали, что Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Видео: YouTube