Сегодня, 13:52
В Кремле прокомментировали слова Гутерреша о реформах в ООН

По словам Пескова, власти поддерживают идею необходимости реформирования Совета Безопасности ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о возможных реформах в организации. Об этом он заявил журналистам.

Песков ответил на вопрос, не считает ли Кремль подобные заявления попыткой пересмотра итогов Второй Мировой войны. По его словам, Москва не согласна с таким тезисом. Он подчеркнул, что власти поддерживают идею необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и его адаптации к новым реалиям.

Ранее Песков заявил, что НАТО де-факто воюет с Россией.

