Песков: НАТО де-факто воюет с Россией

НАТО де-факто воюет с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подобные факты не нуждаются в каких-либо дополнительных доказательствах. Песков также подчеркнул, что НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку властям Украины в нынешнем конфликте.

Поэтому можно с абсолютной уверенностью сказать, что НАТО воюет с Россией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК