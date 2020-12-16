Песков: НАТО де-факто воюет с Россией

НАТО де-факто воюет с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, подобные факты не нуждаются в каких-либо дополнительных доказательствах. Песков также подчеркнул, что НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку властям Украины в нынешнем конфликте.
Поэтому можно с абсолютной уверенностью сказать, что НАТО воюет с Россией.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
