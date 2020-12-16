  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:04
107
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: НАТО де-факто воюет с Россией

0 0

По его словам, подобные факты не нуждаются в каких-либо дополнительных доказательствах.

НАТО де-факто воюет с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подобные факты не нуждаются в каких-либо дополнительных доказательствах. Песков также подчеркнул, что НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку властям Украины в нынешнем конфликте.

Поэтому можно с абсолютной уверенностью сказать, что НАТО воюет с Россией.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в Кремле объяснили рост курса доллара рыночными процессами.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: дмитрий песков, нато, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии