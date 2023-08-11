В Кремле объяснили рост курса доллара рыночными процессами

Дмитрий Песков рассказал о ситуации в макроэкономике.

Ситуация с курсом американского доллара и евро - это рыночный процесс. Соответствующее заявление на регулярном телефонном брифинге от 11 сентября с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы таким образом прокомментировал вопрос СМИ о том, какой курс рубля по отношению к иностранной валюте власти считают оптимальным и с чем связана текущая ситуация. Спикер сообщил, что президент неоднократно упоминал о том, что в каждой ситуации с курсом национальной валюты экспортерам нравится, а импортерам не нравится, а затем - наоборот. В Кремле добавили, что наше государство сохраняет макроэкономическую стабильность, даже несмотря на непростую ситуацию на мировых рынках.

Это не прерогатива Кремля - считать курс доллара. Что касается колебаний курса доллара - это рыночные процессы...Поэтому всегда есть на рынке, те, кому в большей или меньшей степени выгодно колебание рубля в ту или иную сторону. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ