  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Саакашвили призвал США к реформам на Украине
Сегодня, 13:36
52
lesjasap

Саакашвили призвал США к реформам на Украине

0 0

Политик встретился с временной поверенной в делах США на Украине.

Михаил Саакашвили призвал США к реформам на Украине. Об этом политик написал в посте в собственном аккаунте на FACEBOOK. Экс-губернатор Одесской области, а также по совместительству недавно назначенный на должность главы национального комитета по реформам призвал американских дипломатов и представителей агентства по международному развитию к "более тесному сотрудничеству". 

Михаил Саакашвили считает, что имеет хороший опыт сотрудничества с вышеупомянутыми организациями. Он общался с представителями посольства США в то время, когда управлял Грузией, а также в период, когда занимал пост чиновника в Одесской области. Политик обсудил предложение с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин. 

Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата из Киева ошибкой.

Теги: михаил саакашвили, реформы, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии