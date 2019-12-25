Политик встретился с временной поверенной в делах США на Украине.

Михаил Саакашвили призвал США к реформам на Украине. Об этом политик написал в посте в собственном аккаунте на FACEBOOK. Экс-губернатор Одесской области, а также по совместительству недавно назначенный на должность главы национального комитета по реформам призвал американских дипломатов и представителей агентства по международному развитию к "более тесному сотрудничеству".

Михаил Саакашвили считает, что имеет хороший опыт сотрудничества с вышеупомянутыми организациями. Он общался с представителями посольства США в то время, когда управлял Грузией, а также в период, когда занимал пост чиновника в Одесской области. Политик обсудил предложение с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин.

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