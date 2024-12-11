Экс-советник Трампа допустил возможность визита Ким Чен Ына в США

Джон Болтон напомнил о желании Трампа показать всему миру свою значимость.

Джон Болтон, который был советником Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности в его первый президентский срок, в интервью журналистам японского телеканала NHK допустил высокую вероятность того, что в свой второй срок на высшем должностном посту республиканец Дональд Трамп или пригласит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Вашингтон, или же сам посетит Пхеньян с рабочим визитом.

Трамп уже стал первым американским президентом, который встретился, и единственные оставшиеся заголовки — это пригласит ли он генерального секретаря Ким Чен Ына в Белый дом или сам посетит Пхеньян. Джон Болтон, эксперт

ностранный эксперт добавил, что ранее Дональд Трамп не соглашался с теми условиями, которые поставил Ким Чен Ын. Джон Болтон полагает, что это могло быть сделано ради международных союзников администрации США — Японии и Южной Кореи. Сейчас же экаперт не знает, получится ли о чем-то договориться политикам. По словам экс-помощника лидера США, ситуация вызывает беспокойство, так как со стороны КНДР и Китая для Вашингтона увеличивается угроза.

Болтон заявил, что Трампа не волнует форма урегулирования по Украине.

Фото и видео: YouTube / 채널A News