Болтон заявил, что Трампа не волнует форма урегулирования по Украине

Экс-помощник Трампа в Белом доме указал на то, как США будут заниматься решением по Украине.

Бывший советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности в его первый президентский срок Джон Болтон в интервью японскому телеканалу NHK заявил о том, что избранного президента из Республиканской партии США "не сильно волнует" форма мирного урегулирования украинского кризиса. Иностранный специалист добавил,что будущий лидер Белого дома просто хочет как можно быстрее завершить кризисную ситуацию.

Трамп хочет как можно быстрее после вступления в должность закончить войну, и его не сильно волнует, какой будет форма урегулирования. Он просто хочет её завершить, и для Украины это плохая новость. Джон Болтон, эксперт

Дональд Трамп ранее публично заявлял о том, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо действующего главы Белого дома от Демократической партии США Джо Байдена.

Трамп выведет США из НАТО, уверен его бывший помощник.

Фото и видео: YouTube / 채널A News