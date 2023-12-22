Трамп выведет США из НАТО, уверен его бывший помощник

Джон Болтон полагает, что экс-глава США не блефует о выходе из НАТО.

Работавший помощником по национальной безопасности у бывшего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон считает, что в случае победы политика на грядущих выборах главы государства, тот выведет Вашингтон из состава НАТО. Соответствующей информацией иностранный эксперт поделился в эфире YouTube-канала MeidasTouch.

Я думаю, он прорабатывает позицию, в которой сможет сказать, сегодня мы выходим. Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока Джон Болтон, эксперт

Джон Болтон не считает, что член Республиканской партии Дональд Трамп лишь торгуется с остальными членами Североатлантического военного альянса ради того , чтобы они больше тратили военных расходов на блок. По мнению американца, политик серьезно настроен выйти из НАТО. Ранее Дональд Трамп дал понять общественности, что может в случае своей победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего. В штате Южная Каролина во время выступления перед сторонниками экс-лидер Белого дома отметил, что ранее руководитель одной неназванной "большой страны" НАТО спросил его о том, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России.

США предрекли выход из НАТО в случае победы Трампа.

Фото и видео: YouTube / MeidasTouch