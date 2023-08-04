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США предрекли выход из НАТО в случае победы Трампа

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Экс-советник Трампа оценил работу Дональда Трампа в Белом доме.

Бывший помощник экс-лидера Белого дома Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон уверен, что в случае победы очередной на президентских выборах в 2024 году политик от Республиканской партии выведет Вашингтон из состава Североатлантического альянса. Иностранный специалист полагает, что Дональд Трамп не хочет придерживаться философии в ее политическом смысле. В частности. его не интересует направленность политики при принятии решений, связанных с национальной безопасностью. 

Он ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй срок Трампа мы почти наверняка выйдем из НАТО. Все бывает связано с тем, какую пользу что-либо может принести Дональду Трампу.

Джон Болтон, экс-советник главы США

Эксперт пояснил журналистам, что те лица, которые указывают на сделанную работу Дональдом Трампом в его первый срок, в действительности не понимают того, как страна оказалась в текущем положении. По словам Джона Болтона, во многих случаях Дональд Трамп хотел двигаться в противоположном направлении, поэтому не стоит "отдавать ему должное".

Трамп объяснил, почему нужно ладить с Россией.

Фото и видео: NewsNation

Теги: джон болтон, дональд трамп, нато, национальная безопасность, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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