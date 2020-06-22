В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине

Дмитрий Песков заявил, что книга Болтона содержит разные оценки личности и деятельности президента РФ.

В Кремле прокомментировали высказывания Джона Болтона о Владимире Путине. Пресс-секретарь президента РФ заметил, что в книге экс-советника Дональда ТРампа по вопросам национальной безопасности содержится несколько оценок личности политика из РФ. Дмитрий Песков считает, что с одними из них можно согласиться, с другими - нет. Чиновник отметил, что общую оценку по данному вопросу давать нельзя.

Что касается оценок нашего президента, то там разные, с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя согласиться. Здесь нужно смотреть отдельные посылы, давать общую оценку нельзя Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Официальный представитель Кремля уточнил, что не знает того, негативно или позитивно воспринимает книгу Джона Болтона Владимир Путин. Песков добавил, что Москва не будет комментировать оценки экс-советник Трампа, касающиеся внутриполитической ситуации в Америке, а также действующего президента страны. По словам чиновника из Кремля, "это не наше дело, мы это делать не будем".

Джон Болтон поставил Путина в пример Трампу.

Видео: YouTube / ABC News